موسى فرج: نحتاج خطوة عملية تخرج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه

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قال رئيس لجنة المجلس الأعلى للدولة موسى فرج خلال كلمته في الجلسة التشاورية مع المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ونشرها عبر صفحته بالفيسبوك

” نأتي اليوم برغبة صادقة وشعور بالمسؤولية للعمل على الوصول إلى توافق مع مجلس النواب على خطوة عملية تخرج بلادنا من الوضع الذي وصلت إليه جراء الانقسام السياسي”.

وبين عقد مجلس الدولة جلسةً خلال المدة الماضية وصوّت على الذهاب إلى حلّ يؤدي إلى إجراء في أقرب وقت ممكن. لتجديد وتعزيز شرعية السلطات السياسية وتوحيدها وإنهاء انقسام مؤسسات الدولة

وتابع ” انتخب مجلس الدولة هذه اللجنة للعمل على الوصول لتوافق مع مجلس النواب على قاعدة دستورية. يجري على أساسها إعداد وصياغة تشريعات الانتخابات التي نأمل أن تجرى في أقرب وقت ممكن”.

وأكد أن مجلس الدولة مستعدّ للتعاطي الإيجابي والمساهمة البناءة مع أي مقترحات جادة. وفق ما استقر عليه رأي المجلس في إطار نظام العمل بالمجلس، وبما يلبي مطالب الشعب الليبي. التي عبر عنها في حراك واسع شمل كل مناطق ليبيا

وأشار إلى أنه لم يعُد ممكنا استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه، ولا أعتقد أن ثمة وسيلة غير إجراء انتخابات تفرز سلطة برلمانية جديدة موحدة ومتحررة من تراكمات السنوات السبع الماضية.

وفي سياق ليس ببعيد طالب، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية. بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية.

في حين طالب المترشحين بضرورة عمل المفوضية العليا للانتخابات. تحت الإشراف المباشر للقضاء.

جاء ذلك، في بيان، للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، حول لقاء محمد المنفي. مع عدد من المترشحين للرئاسة.

في حين التقى المنفي، اليوم الثلاثاء، بعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. التي تشهدها ليبيا، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المرحلة الراهنة.