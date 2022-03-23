ملعب طبرق يستضيف مباراة منقولة من درنة بين دارنس والهلال

23 مارس، 2022 6:49 م
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دارنس والهلال
دارنس والهلال

أخبارليبيا24- خاص

استضاف ملعب الصقور في طبرق المباراة المنقولة من ملعب درنة. والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وأدار اللقاء. الذي يأتي ضمن الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتاز في المجموعة الأولى الحكم الدولي معتز الشلماني وساعده المساعد الدولي باسم سيف النصر ووليد بوحرارة وحكم رابع علي الجارح والمراقب عمر جمعة.

يشرف على تدريب فريق دارنس التونسي أنيس العيساوي وعلى الهلال التونسي طارق ثابت.

وبهذه النتيجة يضع درانس نقطة في رصيده ليصبح 14 نقطة من 14 مباراة والهلال 21 نقطة من 14 مباراة .

23 مارس، 2022 6:49 م
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