حكومة باشاغا تعلن مباشرة أعمالها بالمنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

أعلن نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم معتوق الزادمة. مباشرة الحكومة برئاسة فتحي باشاغا أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية. من خلال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية. وذلك بعد استلامه مبنى ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة بمدينة سبها، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمشايخ والأعيان.

وأكد الزادمة، في بيان تلاه من مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها. التزام الحكومة المكلفة من مجلس النواب بخارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي-الليبي. المعتمدة من مجلس النواب والحكومة برئاسة فتحي باشاغا، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقًا المؤسسة الدستورية والتوافق وإنهاء المرحلة الانتقالية.

وتعهد الزادمة أن تكرس الحكومة جهودها لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في ضمان وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها. والعمل الحثيث على المصالحة الاجتماعية بالجنوب الليبي. تمهيدًا للوصول للمصالحة الوطنية الشاملة على أسس العدالة التصالحية ومحاربة ممارسات الفساد الإداري والمالي بكل أشكاله وصوره عبر المؤسسات الرقابية والضبطية. وعدم التهاون مع المعتدين على أموال الشعب الليبي في الداخل والخارج.

ووعد بالعمل على إعطاء مناطق الجنوب أهمية خاصة في الميزانيات. وبرامج مشروعات التنمية وإعادة الإعمار لتحقيق مستوى معيشي كريم ولائق. والتركيز على حماية أمن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والثروات الطبيعية بالمنطقة الجنوبية. ودعوة دول الجوار الجنوبية للتعاون للحد من ظاهرة الهجرة الشرعية وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة المجموعات الإرهابية والتنظيمات المسلحة الأجنبية. وتنفيذ الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية الحدود المشتركة.

وكان نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني قد تسلم في 17 مارس الجاري. مقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، وأعلن تبعية المنطقة الشرقية للحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا.

وأدى باشاغا وأعضاء حكومته مطلع الشهر الجاري اليمين القانونية أمام مجلس النواب، ورئيسه المستشار عقيلة صالح.