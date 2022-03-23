بوسعدة : تسلم حكومة باشاغا للمقرات في شرق وجنوب البلاد يؤكد الدعم القبلي لها

أخبار ليبيا 24

أكدت عضو البرلمان فاطمة بوسعدة أن ما قامت به حكومة باشاغا من تسلم السلطة سلميًا وبشكل سلس في المنطقتين الجنوبية والشرقية. يؤكد رغبة الحكومة في الحفاظ على الأمن والاستقرار ورغبتها في سلوك أيسر الطرق للقيام بمهامها المكلفة بها. دون وجود أي تصعيد أو اشتباك.

وأوضحت بوسعدة في تصريحات خاصة لمنصة موطني أن هذا التسلم السلس يؤكد على الدعم القبلي والاجتماعي لهذه الحكومة في المنطقتين. والحكمة التي أدارت بها الحكومة ومؤيدوها هذه الإشكالية القانونية وإن كان في الحقيقة إجراء صوري.

وأشارت إلى أن حكومة باشاغا هي صاحبة السلطة رسميا الآن والمسؤولة عن إدارة البلاد. حتى بدون إجراءات التسليم، وهو أيضا ما يسعى إليه باشاغا من خلال القبول بالحوار من أجل تسليم سلس للسلطة في طرابلس.

وأوضحت بوسعدة في ردها على سؤال هل هناك مساعي من قبلكم لإتمام عمليات التسليم و الاستلام بين حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الاستقرار في طرابلس؟

“نحن كتكتل نتواصل مع جميع الأفراد والأطراف الليبية المختلفة انطلاقا من شعارنا الوحدة الوطنية الليبية. ولكن إجراءات التسليم والتسلم هي تخصص أصيل للسلطة التنفيذية، ويفترض أن تقوم بها الحكومة بنفسها ورغم ذلك. فقد قمنا بما يمليه علينا ضميرنا السياسي والمسؤولية الاجتماعية والشعبية الملقاة على عاتفنا فقمنا بالعديد من التواصلات. والتي نعتقد أنه كان لها دور في إتمام عملية التسليم بهذا الشكل اللائق خاصة في المنطقة الجنوبية لاعتبارات مختلفة. أهمها كوني شخصيا نائبة عن الدائرة السادسة سبها الشاطئ التي يقع فيها مقر مجلس الوزراء بالمنطقة الجنوبية” .