تراجع طفيف في سعر الدولار في السوق الرسمية

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الأربعاء، وسجل الدولار تراجعا طفيفا أمام الدينار، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6549 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1386 دينار، أما الجنيه الاسترليني 6.1836 دينار. والليرة التركية 0.3144 دينار، والدولار الكندي 3.7011 دينار ليبي. وفق الأسعار المعلنة من المصرف، والتي تمثل السوق الرسمية للعملة.

في حين بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.241 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2673 دينار. والدينار التونسي 1.574 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.479 دينار ليبي.