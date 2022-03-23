بي ام دبليو وتعديلات خرافية على BMW M4

أخبارليبيا24_متابعات

أجرت شركة “Brad Builds” تعديلات خرافية على السيارة الجديدة كليا من شركة BMW M4 العالمية لعام 2021، وذلك بعدما عكف عدد من المصممين في رسم تعديلات خاصة بها صنعت من ألياف الكاربون، ساعدت في تغيير الشكل تماما.

نجحت الشركة المعنية بتعديلات السيارات إلى تحويل السيارة السيدان العادية إلى أخرى خاصة بالتخييم. حتى خرجت بشكل حقيقي نادر الوجود، ظنها البعض في بداية طرح صورها على مواقع التواصل الاجتماعي “لعبة” أو إحدى السيارات من خيال مؤلف ليست حقيقية.

حظيت السيارة الجديدة للعام 2021 بمحرك بقوة 500 حصان، كما تم تزويدها للعمل بالغاز. في مطبخها الصغير والألواح الشمسية حال التخييم في أي مكان يريده صاحبها، كما زودت بمنزل للكلب.

زودت السيارة بإطارات مخصصة للطرق الوعرة برفارف رياضية مناسبة تماما للسيارة M4. كما حظيت السيارة باهتمام فئة كبيرة من متابعي الشركة المعنية بتعديلات السيارات الفارهة. حيث إن للشركة باعا طويلا في تعديل السيارات أمثال بورش 911. وسيارات الرالي 124 Spider وأودي TT Safari، وغيرها من السيارات الأخرى.

وفي سياق متصل كشفت بي إم دبليو عن بعض تفاصيل سيارتها السيدان الجديدة من الفئة السابعة، والتي صممت لتوفر لركابها أفضل معايير الرفاهية.

وبالنظر للصور المسربة للسيارة الجديدة نلاحظ أنها تختلف بشكل كبير عن سيارات الفئة السابعة. التي كشفت عنها بي إم دبليو العام الماضي، وحملت طابعا أكثر قوة. يبرزه تصميم الشبك الأمامي العريض والمصابيح المميزة التي ثبتت على جانبيه والفتحات الهوائية الكبيرة. الموزعة على مختلف أجزاء الهيكل من الخارج.

وداخليا ستختلف هذه السيارة عن مركبات BMW-7 السابقة أيضا، إذ ستخلو واجهة القيادة. فيها من فتحات التهوية الكبيرة التي سيستعاض عنها بفتحات نحيفة تمتد على طول الواجه جانب خطوط الإضاءة الداخلية.