النحيب: سنتعاطى مع مبادرة “ويليامز” مع علمنا بأنها فاشلة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب بدر النحيب إن مجلس النواب سيسلم ويليامز أسماء الـ 12 عضوا للجنة المشتركة للقاعدة الدستورية. مع معرفتنا مسبقا أنها فاشلة .

وأكد النحيب في تصريحات إعلامية أن البرلمان سيتعاطى مع مبادرة ويليامز. وذلك بسبب الاتهامات التي تطال الأعضاء بالتعطيل والتي تمثل ضغطا كبيرا بحسب قوله.

وشدد على أن مجلس الدولة برئاسة خالد المشري اتفق مع البرلمان على خارطة الطريق. و56 عضوا من الدولة زكوا الحكومة ثم عملوا على تخريب المشروع الليبي- الليبي.

وأوضح النحيب أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري متذبذب في قراراته، والأعلى للدولة متقلب. حيث بعد موافقته على مشروع النواب انقلب وتراجع عن تأييده، فالمسألة الدستورية متعثرة بسبب تعنت بعض الأطراف بشأن شروط الترشح وعلى رأسها مجلس الدولة.

وأكد على أن التعنت يستهدف إقصاء فئات من الترشح مثل العسكريين ومزدوجي الجنسية وأبناء الأم غير الليبية، مشيرا ألى أن الترشح يجب أن يكون متاحا لكل الليبيين وصندوق الاقتراع هو الفيصل بين الجميع.