المنفي يؤكد دعمه التوافق بين النواب والدولة وفق قاعدة دستورية توافقية

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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء دعمه للتوافق بين مجلسي النواب والدولة، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع.

وأبدى المنفي خلال لقائه عدداً من المترشحين لمجلس النواب تأييده لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المحددة.

وأوضح أن الرئاسي يلتزم الحيادية من خلال تعامله مع كافة الاطراف السياسية في ليبيا، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع.

واعتبر أن المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين، لأنه يمثل الأقاليم الثلاثة، ويمثل وحدة البلاد.

من جانبهم، أكد المترشحين على ضرورة تحديد مواعيد محددة للانتخابات البرلمانية والرئاسة بشكل متزامن.

وشددوا على إعلان القوائم النهائية للمترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وعبر المترشحين عن تأييدهم الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية. ودعم جهود المجلس في استمرار وقف إطلاق النار. ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وكان رئيس المجلس أطلع المترشحين على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. والخطوات التي قام بها الرئاسي لتقريب وجهات النظر بين الليبيين. من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي تبناه منذ بداية عمله في مارس من العام الماضي.