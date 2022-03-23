استطلاع.. هل الحكومة الجديدة ستساهم في تقسيم البلاد

أخبارليبيا24_استطلاع

استطلاع.. لازال المجتمع الدولي يبحث عن حل للازمة الليبية التي يخشى الأخير أن تؤدي إلى تعطل مصالحه في البلاد خاصة بعد عودة الشركات النفطية الاجنبية والسفارات وغير من مصالح الدول الكبرى.

في حين يخشى البعض من شبح التقسيم الذي حدث قبل سنوات أبان حكومة الثني والسراج. والذي يؤكد عدد من المتابعين للشأن السياسي الليبي. أنه اذا حدث سيكون بشكل فيصلي أي لارجعة فيه.

في حين يؤكد بعض النشطاء السياسيين أن تقسيم ليبيا هو سيناريو تقف ورائه بعض الدول الكبرى. لضمان أستمرار مصالحها في ليبيا فضلا عن السيطرة على مصالح أخرى. سيطرت عليها دول منافسة.

هذا السيناريو وهو التقسيم غير مطروح لدى أغلب الشعب الليبي. وأيضا كون البلاد ذات طابع قبلي مرتبط لكن يؤكد البعض أذا ما استمرت العراقيل السياسية. وتلاحق الازمات قد يؤكدي ذلك بالفعل للانقسام.

وكان هذا محور سؤال من أخبار ليبيا 24 لمتابعيها في جميع منصات السوشيل ميديا. حول توقعاتهم بشأن حكومة باشاغا وهل سيؤدي ذلك لتقسيم البلاد.

أراء

يقيني بالله يقيني قال أن تنظيم الأخوان هو السبب ومدام التنظيم قائم فلن تصبح ليبيا دولة.

حكيم ناجي رد الأمر لمجلس النواب الذي لايريد بالبلاد خيرا وانه من يعطل اقامة الدولة. ورد الامر لوجود قانون المرتبات امام النواب دون البت فيه.

داوود الخفيفي أكد ان تشكيل الحكومة سيؤدي بالفعل إلى تقسيم البلاد. لانها ستعتبر حكومة موازية وسيتم العودة للمربع الاول وسط تضارب المصالح الدولية.

في حين أحزان الحياة ترى ان الحل الوحيد يكمن في اجراء الانتخابات وان تغيير الحكومات مجرد عبث وانها وجوه متكررة تعيش في ترف بدون النظر للشعب.

أشافي الادودي يرى رد الأمر للشعب الذي قال انه منبطح ولا يعي خطورة وطبيعة المرحلة وعلى الشارع التحرك وأنهاء هذا العبث.

في حين عبد الغني الغراف أكد ايضا تنصيب حكومة يرسخ الانقسام والسرقة وايضا استمرار البرلمان الحالي الذي يرسخ الفتنة.

ليبيا الوطن يرى ان بالفعل تنصيب الحكومة سيؤدي لانقسام وحروب وأن الخاسر الوحيد هو الشعب الليبي.