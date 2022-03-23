انفوجرافيك | ليبيا تحتل الترتيب الأول الأسعد مغاربيًا
أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك
أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا بشأن مؤشر السعادة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة والذي يصادف 20 مارس من كل عام .
احتلت ليبيا المرتبة الأولى مغاربيًا، و 86 عالميا .
وجاءت الجزائر في المرتب الثاني، و96 عالميًا .
بعدها المغرب وفي المرتبة 100 عالميًا.
بعدها تونس وجاءت في الترتيب 120 عالميًا .
موريتانيا في الترتيب الخامس و133 عالميًا .
ويستند التقرير على بيانات استطلاعات رأي على مستوى العالم بشأن تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة .