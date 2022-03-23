انفوجرافيك | ليبيا تحتل الترتيب الأول الأسعد مغاربيًا

23 مارس، 2022 2:27 م
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ليبيا تحتل الترتيب الأول
ليبيا تحتل الترتيب الأول

أخبار ليبيا 24 – انفوجرافيك

أصدرت الأمم المتحدة تقريرًا بشأن مؤشر السعادة بمناسبة اليوم العالمي للسعادة والذي يصادف 20 مارس من كل عام .

احتلت ليبيا المرتبة الأولى مغاربيًا، و 86 عالميا .

وجاءت الجزائر في المرتب الثاني، و96 عالميًا .

بعدها المغرب وفي المرتبة 100 عالميًا.

بعدها تونس وجاءت في الترتيب 120 عالميًا .

موريتانيا في الترتيب الخامس و133 عالميًا .

ويستند التقرير على بيانات استطلاعات رأي على مستوى العالم بشأن تقييم الناس لحياتهم في أكثر من 150 دولة .

ليبيا تحتل الترتيب الأول
ليبيا تحتل الترتيب الأول
23 مارس، 2022 2:27 م
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