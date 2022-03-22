وليامز: الإطار الزمني للانتخابات يحدده الليبيون

22 مارس، 2022 1:32 م
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ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

أخبارليبيا24

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إن الإطار الزمني للانتخابات يحدده الليبيون. ويعتمد على القاعدة الدستورية وتسجيل الناخبين.

وأضافت وليامز في لقاء لها عبر «كلوب هاوس»  اللجنة المشتركة ستحسم الجدل القائم  حول مسودة الدستور.

وأوضحت أن اللجنة المشتركة التي اقترحتها بين مجلسي النواب والدولة. ستجتمع في تونس خلال الأيام المقبلة لبحث إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة.

وأكدت مستشارة الأمين العام التزام بعثة الأمم المتحدة بالعمل مع المجلسين لبناء الثقة بينهما. موضحة أنها ستستلم قائمة ممثلي مجلس النواب لهذه اللجنة قريباً.

ولفتت وليامز إلى إن إشراك أنصار النظام السابق كان تحولاً مهماً في العملية السياسية الليبية.

وشددت على ضرورة الإجماع والتوافق والمشاركة الكاملة في العملية السياسية  وضرورة توقيع العقوبات بشأن معرقلي العملية السياسية في ليبيا.

22 مارس، 2022 1:32 م
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