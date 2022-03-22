وزير التعليم العالي: حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدبيبة” فقدت صفتها القانونية

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قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي عاشور المسماري. اليوم الثلاثاء إن حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدبيبة فقدت صفتها القانونية.

وأكد المسماري. على عدم قانونية أي عقود وقعت أو اتفاقيات أبرمت من قبل حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية.

وأفاد بعدم قانونية كل المناقلات المالية. التي قد تتم من بند إلى آخر في مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتبارا من منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية في 01 مارس.

وأوضح وزير التعليم العالي. أن الوزارة لا تقر بأي التزامات قانونية أو مالية أو أخلاقية تنشأ عن تلك الإجراءات.

وحمل المسماري. المسؤولية القانونية والأخلاقية على كل من يخالف ما ورد في هذا المنشور. مشددًا على الأخذ بما ورد مأخذ الاهتمام البالغ.