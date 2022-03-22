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نعيش فالجبهة ونموت فالجبهة.. آخر كلمات الشهيد فرج الطيب خرج الشهيد فرج الطيب فرج منذ الوهلة الأولى إلى جبهات القتال للدفاع عن الوطن حاله حال الكثير من غيره من الشباب الذي ذاقو ويلات الحرمان وعدم وجود مستقبل أمام كان عام 2011 علامة فارقة في تاريخ فرج.

ويروي لنا قصة فرح اخوه منصف من نفس عمره وهما الاثنان توائم من مواليد عام 1981ف. عاصر فرج من 17 من فبراير معظم التيارات السياسية. التي تلاحقت على البلاد.

البداية والعزيمة

فرج ظل مرتبطا بلباسه العسكري منذ عام 2017 لم يستطع فرج أن يحيا. كغيره من الشباب. منذ ذلك الوقت.

كان فرج أحد افراد الحراسات في أول بوابة تم إنشاؤها في منطقة أم الرزم. وكان مثالا للحارس الأمين على المنطقة.

يشهد لفرج بأمانته وحرصه على الوطن كل من في منطقة مرتوبة. وأم الرزم كونه أحد أقدم المجاهدين ومن أوائل الملتحقين بالجهاد. ضد النظام السابق.

كانت تلك الفترة بسيطة في المقاومة لم تحوى على عدد كبير من المقاتلين. كانت معركة الكرامة لم يتم التخطيط لها بعد والتي بدأت كما يقول منصف بأربعة كتائب او خمسة. وقبلها كان فرج يرابط في إحدى البوابات القريبة من الفتايح. وهي منطقة قرب مدينة درنة. ليكون كل يوم من الموت كان قريبا جدا من منطقة الظهر الحمر. التي استشهد فيها مجمومة من رفاقه أثر إنفجار لغم. وفي الحقيقة لم يكن لغم بكل ما تحمل الكلمة من معنى كانت سيارة مفخخة. يقودها أحد الإرهابيين وفجر نفسة بتلك البوابة ليستشهد رفاق فرج.

في حين كان تواجد فرج في الظهر الحمر مكشوفاً وذلك مثل شجاعة كبيرة حيث كان هدفاً بين الفينة والأخرى للأرهابيين.

كان ذلك خلال أول شهر رمضان وقد استطاع فرج الذهاب للمنزل لزيارة الأهل. وقضاء وقت مع العائلة في الشهر الكريم لكن ذلك. لم يدم طويلا فقد أتت المعلومات بستشهاد رفقاء فرج في كتيبة 176 كتيبة المظفر.

ورغم أن المجموعة التي استشهدت لم تكن من ضمن المجموعة التي ينتمي لها. فرج اصر على الذهاب إلى الجبهة ولم يفلح منصف فؤ أقناع أخيه. بالبقاء فالمنزل وقال فرج حينها أن من أستشهدو من منطقة أم الرزم. ولابد من العون وتقديم المساعدة.

استشهاد المسافقط

في حين كان هاتفاً هو من أبلغ فرج بما حدث ووقتها ألقى فرج اللوم على من كان برفقة الشهداء. كانت مكالمة محمومة بالحدة والعصبية والحنق. لذلك وعلى الفور قطع فرج فترة راحته برقة الأهل وذهب مسرعاً للجبهة.

عرض منصف الذهاب مع أخيه لتقديم العون لكنه أصر على بقائه وعدم مرافقته. ليؤجر سيارة تلقه للجبه ودفع أجرتها والتي بلغت 50 ديناراً. ليذهب رفقة بعض من زملائه للجبهة.

في حين يقول منصف أن المعركة كانت على أشدها. حيث توالت الأخبار بوجود أسلحة ثقيلة. مثل الدبابات وغيرها. وأن أخبار أستشهاد الجنود والمدافعين عن الوطن. هنا وهناك لم تتوقف عن الوصول.

كان فرج يقول لأخيه منصف أن حياته أصبحت تتعلق بالحرب فقط. وأنه وهب نفسة للدفاع عن الوطن. وتخليصه من الأرهاب. وأن حياته ومماته سيكون في جبهات القتال.

كانت إحدى بنات منصف مريضه وقد أصابها الأعياء، وارتفعت حرارة جسدها. وعندم هم منصف بالخروج ليسعفها. وجد أحد أقربائه وقد هم بالبكاء. وعرف منصف وقتها أن أخيه فرج قد أستشهد وأن روحه أرتقت لرب العالمين.

مرتوبة درنة القبة البيضه طبرق كل هذه المناطق عرفت شجاعة وبسالة فرج الطيب. وكيف أنه كان علامة فارقة في الدفاع عن الوطن. كان مقاتل شرس لايشق له غبار.

لحظة الاستشهاد حدثت عند ما أشتبك فرج مع أحدى المجموعات الأرهابية في الضهر الحمر. بالقرب من المدرسة والنصب التذكاري ليأتي خبر أستشهاد فرج. لحظة الأشتباك وعلمت به المنطقة. قبل علم أخيه منصف. لكن منصف عرف على الفور أن ما يحدث فالمنطقة غير طبيعي.

يقول منصف أن أبنته قد دخلت في مرحلة تشنج عقب أرتفاع حرارتها عند معرفته بستشهاد أخية. وأن أبيه قد علم بالأمر عندما كان فالسوق لشراء أحتياجات المنزل. ولدى معرفته بستشهاد فرج أصابه الأعياء الشديد. ويقول منصف أن أبيه وقتها أصيب بالسرطان بسبب ذلك وبسبب الفاجعة. التي أصابته لحظة معرفته بستشهاد فرج.

ويقول منصف في ختام حديثه أنه لايرتجي من الدولة أي مساعدة. سوى أنه يريد من المسؤولين إحترام الشهداء فقط.

هذه قصة من قصص الشهداء تقصها عليكم أخبار ليبيا 24 عن شهداء سطروا ملاحم الجهاد. مدافعين عن الوطن وعرفوا ببسالتهم وشجاعتهم. أمام أعتى التنظيمات الإرهابية.