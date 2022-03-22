مرشحون للرئاسة الليبية يلتقون المنفي وهذه مطالبهم

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طالب، عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، بتفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات من قبل المفوضية.

كما طالب المترشحين بضرورة عمل المفوضية العليا للانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء.

جاء ذلك، في بيان، للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، حول لقاء محمد المنفي مع عدد من المترشحين للرئاسة.

والتقى المنفي، اليوم الثلاثاء، بعدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية، لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها ليبيا، والعديد من القضايا الأخرى التي تهم المرحلة الراهنة.

المنفي والانتخابات

وأكد المنفي، على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع. كما أكد أن المجلس يقف على مسافة واحدة من الجميع.

وقال إن المجلس الرئاسي نجح في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. وكذلك إنشاء مفوضية وطنية للمصالحة الوطنية.

وذكر، المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المترشحين للانتخابات الرئاسية رحبوا بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، بشأن دعم الانتخابات.

وأضاف، أنهم أكدوا على ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة، وتجرى في أقرب الآجال.