حل مشكلة تأخر رواتب العاملين بمؤسسة النفط في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حل مشكلة تأخر رواتب العاملين في فرع بنغازي وتنسيبهم. بعد إصدار التعليمات إلى الإدارة العامة للشؤون المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.

جاء ذلك بعد تواصل بين رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب عيسى العريبي. حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء.

وأمس الإثنين، أصدر اتحاد عمال المؤسسة في بنغازي بيانًا طالب بسرعة صرف مرتبات العاملين المتأخرة لمدة تجاوزت أربعة أشهر. وتسوية أوضاعهم المالية والإدارية؛ تنفيذًا لقرار رئيس المؤسسة الصادر في سبتمبر العام 2021. والقاضي بتوحيد إدارتي المؤسسة في طرابلس وبنغازي، وإعادة توزيعهم على الشركات المعنية بشكل عاجل.