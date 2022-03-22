جنائي بنغازي يضبط شخصًا دهس أم وابنتها ورماهما ولاذ بالفرار

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كشفت مديرية أمن بنغازي. أن قسم البحث الجنائي نجح في ضبط الشخص الذي قام بدهس مواطنة وابنتها بمنطقة سيدي يونس.

وأوضحت المديرية. أن الجاني قام بالانتقال بالأم وابنتها إلى جزيرة نادي الهدف ومن ثم رماهن على قارعة الطريق ولاذ بالفرار.

وأكدت أنه عقب ورود معلومات لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي. بالواقعة حيث توفيت المرأة وأدخلت ابنتها البالغة من العمر 11 عاماً الى العناية المشددة.

وذكرت المديرية. أن رئيس القسم أصدر تعليماته بالبحث والتحري وجمع أكبر قدر من المعلومات عن المركبة المطلوبة.

وأشارت مديرية الأمن. إلى أنه تمت مراجعة منظومة قسم المرور. بخصوص المركبة وتم تحديد مالك المركبة ويدعى ع.ر.أ وبالاستدلال معه أفاد أنه قام ببيع المركبة منذ فترة لشخص يُدعى خ.س.م بموجب عقد رسمي.

وأفادت أنه بالاستدلال مع خ.س.م قال إنه قام ببيع المركبة سالفة الذكر لشخص يُدعي س.م.م من مواليد1972. ولايعلم محل سكنه وبجمع المعلومات عنه اتضح أنه من سكان منطقة المساكن القرية بالتحديد.

وأوضحت المديرية. أنه تم انتقال أعضاء التحريات لمنطقة القرية وضبط المدعو س.م.م من مواليد 1972 في حالة سكر ظاهر وتم الانتقال به إلى القسم.

وأكدت المديرية. أنه عقب الاستدلال معه حين عودته لرشده أفاد أن المركبة بحوزة ابنه المدعو م.س.م من مواليد 2002 وخرج من الصباح الباكر ولم يعد. وتم العثور على المركبة متروكة في أحد الشوارع بالمنطقة.

وذكرت المديرية. أنه تم الضغط على والد الجاني والتضيق عليه حتى يسلم الأبن نفسه. وبالفعل قام الجاني بتسليم نفسه وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وأُحيل إلى النيابة العامة .