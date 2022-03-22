برعاية أممية .. تونس تستضيف جلسة تشاورية بشأن الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

قالت بعثة الأمم المتحدة بشأن ليبيا، إنها ستعقد أول جلسة تشاورية، في تونس الثلاثاء. مع ممثلي المجلس الأعلى لدى اللجنة المشتركة لمجلس النواب الليبي الذي لم يكشف عن ممثليه، والمجلس الأعلى للدولة. للاتفاق على قاعدة دستورية محكّمة للانتخابات في طرابلس.

وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن بليبيا ستيفاني وليامز في بيان. تلقيها خطاباً رسمياً من قبل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري تضمن أسماء المشاركين في اللجنة”. متوقعةً أن يقدم “مجلس النواب قائمة ممثليه وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة”.

بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الذي تيسره الأمم المتحدة: https://t.co/eQMDykc67c pic.twitter.com/9i0uKB4WxH — UNSMIL (@UNSMILibya) March 21, 2022

وأكد البيان الأممي أنه “إدراكاً من المستشارة الخاصة للأمين العام، لرغبة الملايين من الليبيين في الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وانتخاب ممثليهم بصورة ديمقراطية، فإنها ستمضي في عقد جلسة تشاورية مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة”.

وكانت وليامز، دعت بداية الشهر الجاري، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس لتشكيل لجنة مشتركة لوضع قاعدة دستورية توافقية. وذلك في أعقاب انهيار العملية السياسية، نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر الماضي.