انفوجرافيك| تصنيف ليبيا في مؤشر الإرهاب لعام 2022

أخبار ليبيا24

صُنف ليبيا في الترتيب الـ26 عالميا والخامس إقليميا “شمال أفريقيا والشرق الأوسط” في مؤشر الإرهاب العالمي للعام 2022، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي.

وأصدر المعهد النسخة التاسعة من مؤشر الإرهاب العالمي الذي يقدم ملخصا شاملا للاتجاهات والأنماط العالمية الرئيسة للإرهاب خلال عام 2021.

ويحلل المؤشر الجوانب الحيوية للإرهاب مثل الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يحدث فيها، وكيف يتغير الإرهاب بمرور الوقت. وكذلك الدوافع الجيوسياسية والأهداف الأيديولوجية للجماعات الإرهابية والاستراتيجيات التي يستخدمها الإرهابيون.

وأظهر المؤشر أن تأثير الإرهاب في ليبيا خلال العام 2021 “متوسط”، وذلك في تحسن ملحوظ عن مؤشر الإرهاب في لعام 2020.

وصنفت ليبيا في مؤشر الإرهاب لعام 2020 في الترتيب الـ16 عالميا. وتذيل الدولة في ترتيب المؤشر يدل على أنها أكثر أمانا في العالم.