الناشط المدني محمد بوجناح يثني على مبادرة بنغازي بكرة ويقول: الدولة لم تفكر في مثل هذه المبادرة

أخبار ليبيا24

وصف الناشط محمد بوجناح مبادرة بنغازي بكرة بأنها مبادرة حقيقية استفاد منها الكثير من الشباب في بنغازي.

وقال، بوجناح في لقاء مصور مع أخبار ليبيا24، إن الدورات التي تقدمها المبادرة هي صميم، أعمال مؤسسات المجتمع المدني، والتي من المفترض أنها كانت قد أقيمت منذ سنوات لمعالجة آثار الحرب الواقعة على الشباب.

وأضاف بوجناح، إن “شغل بالحجم هذا حتى الدولة لم تقم به ولم تفكر فيه أصلا”. وشكر بوجناح القائمين على هذه المبادرة وعلى رأسهم صاحبة المبادرة الدكتورة ريم البركي.

وأعرب بوجناح عن تمنياته بأن تكون هذه المبادرة سنة حسنة لمؤسسات المجتمع المدني في بنغازي.

بوجناح: الشباب محتاج لتطوير وبنغازي بكرة قدمت لهم ذلك

وقال، “الشباب محتاجين لتطوير مهاراتهم بالشكل المطلوب بشكل يتماشى مع متطلبات سوق العمل في ليبيا بشكل احترافي”.

وتابع، “أتمنى أن نرى مبادرات أخرى بمثل هذه المبادرة، التي تقوم بعمل رائع جدا، كما نشكر مؤسسة براح على توفيرها للإمكانيات لهذه المبادرة”.

وتتواصل منذ 22 فبراير 2022 الدورات المقامة ضمن مبادرة بنغازي بكرة، والتي تستهدف 300 شاب بالتدريب والتطوير في العديد من الاختصاصات والتي تصل إلى 13 دورة.