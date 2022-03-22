الدبيبة .. يشعل الخلاف بين أعضاء الدولة من جديد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مصدر في المجلس الأعلى للدولة، عن وجود خلافات داخل المجلس بين تيارين. بخصوص الموقف من حكومتي الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المصدر إن ”التيار الأول يدعم تغيير حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال. بهدف التخلص من فسادها الذي لا حدود له“، معقباً ”لا يمكن أن تبنى دولة بهذا الشكل“.

شراء الذمم

وهاجم المصدر ذاته السياسات التي ينتهجها الدبيبة، لكسب الدعم والحيلولة دون تولي حكومة الاستقرار الوطني السلطة في طرابلس. من قبيل تقديم الدعم للميليشيات بأرقام خيالية، ومنحها صلاحيات. الأمر الذي من شأنه أن يقويها ويضعف مؤسسات الدولة، ويعيد الأمور في طرابلس إلى المربع الأول على المستويين الأمني والعسكري.

وأشار إلى عمليات شراء الذمم في كل المؤسسات، لغرض البقاء في السلطة ولو على حساب استقرار البلاد. وأنه لا مانع من الاقتتال داخل العاصمة مع ما سيجره ذلك من خراب ودمار وإراقة دماء، الليبيون في غنى عنه.

دعم باشاغا

وأكد المصدر أن لا وجود لأي أمل في إجراء انتخابات في ظل هذه الحكومة ولو بعد سنوات. معتبراً أن ما يصرح به رئيس حكومة الوحدة الوطنية عن وجود خطة لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، مجرد ذر للرماد في العيون، بهدف التمسك بالسلطة.

وعبر عن قناعته بأن خيار دعم حكومة فتحي باشاغا التي كلفها البرلمان بإدارة شؤون البلاد، يبقى الخيار الأصلح في المرحلة الحالية. مضيفاً ”ما يجعلنا ندعم مواقف باشاغا، أنه عندما كان بوزارة الداخلية رفض الخضوع للميليشيات، وحاربها“.

تراجع الأعلى للدولة

يأتي ذلك في وقت تراجع فيه المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري عن دعم حكومة باشاغا. التي قام تزكيتها عند اختيارها من قبل مجلس النواب، مما أوجد أزمة سياسية نظراً لرفض الدبيبة تسليم السلطة.

وفي المقابل، أيد الأعلى للدولة مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة سيتفاني وليامز. لتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإقرار قاعدة دستورية للانتخابات.

قاعدة دستورية

وأصدرت البعثة الأممية، الاثنين، بيانًا حول اجتماع اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة. للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات الوطنية.

وأكدت البعثة الأممية، أن ويليامز وجهت دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين، لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة. موضحة أن رئيس مجلس النواب عقيله صالح، رحب رسمياً في 10 مارس، بمبادرة الأمم المتحدة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين.

وأشارت البعثة الأممية، إلى أن عقيله صالح تعهد بتعاون مجلس النواب لإنجاز قاعدة دستورية، قائلة: ”لم نتلق قائمة بممثلي مجلس النواب، فيما نستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس البرلمان“.

أسماء المشاركين

ولفتت البعثة الأممية إلى أن رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، أرسل خطاباً رسمياً في 15 من الشهر الجاري تضمن أسماء المشاركين في اللجنة.

وأوضحت البعثة الأممية، أن ويليامز ستعقد جلسة تشاورية مع ممثلي مجلس الدولة اليوم الثلاثاء في تونس.

ونوهت البعثة الأممية، بأن الأمم المتحدة تتوقع أن يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه، وأن ينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة.