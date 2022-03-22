أعضاء من النواب : الدبيبة يحاول كسب وقت من خلال إطلاق حوار وطني

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم نواب وسياسيون، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بمحاولة كسب الوقت وخلط الأوراق. من خلال اعتزامه تشكيل لجنة لقيادة حوار وطني حول الانتخابات والقاعدة الدستورية، مشددين على أن هذه المبادرة تواجه رفضا واسعا من قبل البرلمان.

ويوم الأحد، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، أنه سيتم تشكيل لجنة لإجراء حوار وطني حول القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات. مشيرا إلى أنه لا بديل عن الانتخابات، ولا مجال لمزيد تمديد الفترة الانتقالية.

قانون الانتخابات

وقال الدبيبة في كلمة متلفزة، إنه أعطى أوامر لتشكيل ”لجنة وطنية موسعة“ تتولى قيادة حوار وطني حول قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية.

حيال ذلك، أكد مصدر مقرب من رئاسة البرلمان أن المجلس لن يقبل بأي مبادرة يكون مصدرها الدبيبة. خاصة أن البرلمان سبق أن أصدر قوانين يعمل على تعديلها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة الاستشاري وفق المصدر ذاته.

تمديد بقاء الدبيبة

وأضاف المصدر أن قرار الدبيبة تشكيل اللجنة يأتي كمحاولة منه لتنفيذ مبادرته الخاصة بالانتخابات. من خلال تجهيز قانون وإرساله إلى البرلمان للمصادقة عليه ثم يوقعه بشكل نهائي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. مشيرا إلى أن البرلمان لن يقبل بهذه الخطة لأنها تهدف بالأساس إلى كسب الوقت وتمديد بقاء الدبيبة في السلطة.

واستنكر نواب وسياسيون خطوة الدبيبة الذي كثف في الآونة الأخيرة من دعواته إلى إنجاز الانتخابات. رغم إخفاق حكومته في تنظيمها في موعدها المحدد بالـ 24 من ديسمبر الماضي.

خلط الأوراق

واعتبرت عضو البرلمان سلطنة المسماري أن ”تصرف الدبيبة محاولة جديدة لخلط الأوراق ومحاولة للقفز على مهام هو غير مناط بها. لا سيما أن حكومته هي حكومة تصريف أعمال. ولا تملك أي شرعية لاتخاذ أي قرار أو مبادرة بعد منح البرلمان الثقة لحكومة الاستقرار الوطني“.

وأضافت المسماري أن ”البرلمان أنجز قوانين الانتخابات وشكل بمعية المجلس الأعلى للدولة. لجانا من المجلسين لمعالجة كل العوائق التي تواجه هذه القوانين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، منوهة إلى أن هناك توافقا حولها“.

وأوضحت البرلمانية أن ”لا أحد يرفض الانتخابات في ليبيا ومجلس النواب أنجز كل الاستحقاقات في هذا الإطار. لكن الدبيبة يحاول كسب الوقت وشراء أصوات الليبيين، والتدخل في قضايا ليست من اختصاصاته“ على حد قولها.

مناورة جديدة

ومن جهته، قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن الدبيبة يقوم بمناورة جديدة. في إطار محاولته اللعب بكل الأوراق لكسب المزيد من الوقت والاستيلاء على موارد الليبيين وأموالهم. معتبرا أن ”هذا هاجسه الأساسي وسبب تمسكه بالسلطة التي تم إنهاؤها من خلال مجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في البلاد“.

ولفت الترجمان إلى أن ”رئيس حكومة الاستقرار البيبية، فتحي باشاغا استلم كل المقار في الشرق الليبي. مشددا على أن الأمور باتت محسومة“ على حد تعبيره.

خطوة عبثية

بدوره، وصف المحلل السياسي، إبراهيم بلقاسم الخطوة التي قام بها الدبيبة بأنها ”خطوة عبثية“. معتبرا أنها لن تزيد الوضع الليبي إلا سوءا وتعقيدا.

وقال إبراهيم بلقاسم، إن خطوة من هذا النوع لن تقبل بها أطراف عدة، باتت تحمل خصومة سياسية مع حكومة الوحدة الوطنية.

وأكد بلقاسم أن ”الدبيبة انتهى سياسيا ولا يمكن التعويل على نجاح أي مبادرة يطلقها هو أو حكومته“ على حد قوله.