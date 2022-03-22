الدبيبة يتابع أعمال اللجنة العسكرية 5+5

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التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الثلاثاء، باللجنة العسكرية 5+5، لمتابعة أعمالها.

واستعرض الدبيبة خلال اللقاء. بديوان رئاسة مجلس الوزراء. الإجراءات التي اتخذتها، كما بحث اجتماعاتهم مع زملائهم بشأن وضع آليات لمتابعة عملهم.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة دعم الانتخابات وفق المواعيد المقترحة كونها الحل الذى سيصل بالبلاد إلى بر الأمان.

وأشار الدبيبة، إلى أن الانتخابات ستساهم في نجاح عمل اللجنة وتسهل عملها مع سلطة تشريعية وتنفيذية منتخبة.