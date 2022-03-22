استطلاع.. ماذا تتوقع من حكومة الدبيبة تجاه تسليم الحكومة لباشاغا

أخبارليبيا24_استطلاع

لازال الصراع السياسي قائم بين حكومة باشاغا وحكومة الدبيبة فحكومة الوحدة الوطنية تتشبث بالسلطة رغم إيفائها بالالتزامات التي وعد بها الدبيبة أبان تنصيبه رئيسا للوزراء في حوار جنيف وأهم وعوده إنتخابات برلمانية ورئاسية.

ومن هنا رأى مجلس النواب تنصيب حكومة جديدة وكان فتحي باشاغا. وزير الداخلية السابق في حكومة السراج هو الأقرب. ليكون رئيس لحكومة دعم الاستقرار التى من المنتظر أن تأتي بالحلول الناجعة. لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبين الفينة والأخرى تلوح الآمال في وجود بوادر تسليم وإستلام بين الحكومتين. لكن صراع مسلحا تشب بينهما كاد أن يكون فتاكا في المنطقة الغريبة. رغم تدخل أطراف دولية وتمت التهدئة.

أستلمت بالفعل حكومة باشاغا ديوان رئاسة الوزراء بالمنطقة الشرقية لكن ذلك لم يحدث بالمنطقة الغربية بعد ومن هنا كان سؤال أخبار ليبيا 24 في استطلاع أجرته عبر مناصتها حول ما سيفعله الدبيبة إذا ماتم تنصيب باشاغا رئيسا للحكومة.

واتت الاجابات لعدد كبير من المتابعين وصلت إلى أكثر من ثلاثة الاف واربعمائة متابع على منصات وكالة أخبار ليبيا 24 بين مؤيد ومعارض.

عمر عمر رأى أن الاهم من الدبيبة وباشاغا هو التخلص من مجلس النواب لانه هو من يفتعل المشاكل ويزيد من سوء الوضع.

أحمد الليبي ليبي قال أن الدبيبة اذا سلم الحكومة لباشاغا فسيعتبر هو أيضا خائن.

علي المالكي يرى أن الدبيبة فاشل ولم يفعل شيئ لليبيا سوى أنه صرف الأموال وباعد بين الشرق والغرب والجنوب

عبد الحميد القبائلي كان متفائلا جدا بأن الدبيبة سيسلم الحكومة لأنه أنسان مؤدب وأبن عائلة عريقة.

عزاز الشريف رد الأمر مناطقيا وقال أن التسليم والاستلام سيتم طالما الطرفين من مدينة واحدة وهي مصراته.

علي زعميط قال أن مافعله عقيلة صالح هو فتنة بين المنطقة الغربية والشرقية.