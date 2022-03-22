إحباط محاولة اغتيال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي

أخبار ليبيا 24

أحبطت سلطات مكافحة التجسس الأوكرانية، محاولة اغتيال محتملة للرئيس فولوديمير زيلينسكي. وألقي القبض على مجموعة من “المخربين” الروس بقيادة عميل للجهاز السري في مدينة أوزهورود بالمنطقة الحدودية بين أوكرانيا وسلوفاكيا والمجر.

وأوضحت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية، أن المجموعة المؤلفة من نحو 25 رجلاً. كلفت أيضاً بتنفيذ أعمال تخريبية في الحي الحكومي لأوكرانيا وفي أجزاء أخرى من البلاد.

في السياق نفسه، أفادت تقارير بأن أن الرجال كانوا يخططون للتنكر في زي أفراد من القوات المسلحة الأوكرانية، من أجل شق طريقهم إلى العاصمة الأوكرانية.

يشار أن الحكومة الأوكرانية تقول إن فرق التجسس الروسية حاولت الوصول إلى كييف، والقضاء على زيلينسكي عدة مرات منذ بداية الحرب.

في سياق آخر دعا زيلينسكي شعب بلاده إلى مواصلة القتال ضد القوات الروسية في مواجهة العنف المتزايد ضد المدنيين. وفي رسالة فيديو مساء أمس الاثنين، ناشد زيلينسكي، الأوكرانيين، بذل كل ما في وسعهم لحماية الدولة.

ودعا إلى طرد الغزاة حتى تعيش أوكرانيا ونعيش جميعاً معها أحراراً وبسلام. فيما وصف جنود الجيش الروسي بأنهم “سياح على دبابات” و”عبيد لدعايتهم، التي غيرت وعيهم”. حسب تعبيره.