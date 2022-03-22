بلغ سعره 50 مليون دولار .. ما هو أغلى جوال في العالم 2022؟

أخبار ليبيا 24

عندما يتعلق الأمر بالحديث عن أفضل هاتف ذكي في العالم، يكون الأمر صعبا للغاية. حيث يوجد الكثير من الهواتف الذكية التي تحتوي على العديد من الميزات ومن الصعب اختيار واحدة على الأخرى.

من الممكن أن يقول البعض إن “فالكون سوبرنوفا آيفون 6 بينك دايموند” Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond. هو بالفعل أغلى جوال في العالم.

لكن من حقك أن تتحقق من المواصفات أيضا كي تتثبت ما إذا كان هذا يستحق لقب أغلى جوال في العالم.

وفيما يلي بعض المعلومات التي قد تجهلها عن “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند”:

هذا الهاتف ليس من صُنع عملاقة التكنولوجيا الأمريكية آبل، ولكن من قبل العلامة التجارية الفاخرة الأمريكية “فالكون” Falcon.

تم تخصيص هذا الهاتف على غرار هاتف “آيفون 6” iPhone 6

يأتي الهاتف مزخرفا بالأحجار الكريمة في التصميم.

يتوافر الهاتف بثلاثة ألوان: ذهب عيار 24، والذهب الوردي، والبلاتينيوم.

يحتوي الهاتف على قطع الماس الوردي في الخلف.

أول شخص يقتني هذا الهاتف هي نيتا أمباني، زوجة موكيش أمباني قطب الأعمال الهندي، وأغنى رجل في آسيا.

صدرت أول نسخة من هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” في العام 2014. وكانت تحمل توقيع علامة Falcon Luxury التجارية، لكنه لا يزال أغلى هاتف في العالم في العام 2022.

مواصفات الهاتف

يأتي هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون 6 بينك دايموند” بشاشة عرض 4.7 بوصة. وكما هو الحال مع الهواتف الأخرى، يدعم الهاتف تقنية شاشة لشاشات الكريستال السائل IPS على الشاشة.

دقة الشاشة 750 × 1334 بكسل.

كما ترى، لا يوجد شيء مذهل في هذه الشاشة نظرًا لوجود تقنية عرض أفضل في العام 2022.

في الواقع، هذه الشاشة هي بالفعل شاشة مريحة من حيث الاستخدام عند مقارنتها بشاشة الهاتف الذكي الحديثة.

المعدات “الهاردوير”

مجموعة الشرائح الموجودة في هاتف”فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” هي تلك الموجودة في هاتف “آبل إيه 8” Apple A8. بينما المعالج 1.4 جيجاهرتز ثنائي النواة. وحدة معالجة الرسومات هي PowerVR GX6450.

بالطبع، لا يدعم هذا الهاتف نظام تشغيل أندرويد Android، ولكن نظام التشغيل السائد هنا هو iOS كما هو الحال في جميع أجهزة آيفون المحمولة.

التخزين

أما عن قدرات التخزين في أغلى جوال في العالم فيمكن القول إن سعة التخزين في “فالكون سوبرنوفا آيفون 6 بينك دايموند”. بسيطة جدًا ولا تحتوي على أي تحديث.

هناك 1 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي التي لا يمكن زيادتها مثل تلك الموجودة في الهواتف الذكية العادية الأخرى.

ومع ذلك، تبلغ سعة الذاكرة الداخلية للهاتف 16 جيجا بايت، بينما هناك إصدارات أخرى من 32 جيجا بايت و 64 جيجا بايت و 128 جيجا بايت.

وهذا يعني أن أغلى جوال في العالم يأتي بأربعة أنواع. لكن ضع في اعتبارك أنه لا يوجد خيار ذاكرة خارجية في هذا الهاتف.

الكاميرا

يحتوي هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” على كاميرتين فقط.

وتوجد كاميرا واحدة في المقدمة والآخر في الخلف. الكاميرا الخلفية تتوافر بدقة 8 ميجابكسل وهي الكاميرا الرئيسية.

هذه المواصفات سخيفة بالنسبة للهاتف الذي يكتسب سمعة عالمية كونه أغلى جوال في العالم.

في المقدمة، تجد كاميرا بدقة 1.2 ميجابكسل، وهو ما يعد مناسبا جدا لالتقاط صور سيلفي رائعة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب، بل يأتي الهاتف بميزات مثل التركيز التلقائي و والتصوير بالمدى الديناميكي العالي ‏ HDR .

وستجد مثل هذه الميزات في الأجهزة المحمولة العادية.

الاتصال

لا يوجد سوى فتحة SIM واحدة في هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند”، لكن هذا الهاتف قادر بالفعل على التعامل مع كل من 3G و 4G.

وعلاوة على ذلك يعمل الهاتف مع شبكة “واي-فاي” Wi-Fi ونقطة اتصال كذلك.

كما توجد خاصية نظام التموضع العالمي GPS و بلوتوث v4.0 و تقنية التواصل قريب المدى ‏ NFC والناقل التسلسلي العام ” يو إس بي” USB وميزات اتصال جيدة أخرى عديدة.

طاقة البطارية

يعمل هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” بطارية Li-Po غير قابلة للإزالة تبلغ 1810 مللي أمبير في الساعة، وهو ما يخبرنا على الفور أن هذا الهاتف ليس لأي شيء سوى للعرض.

قد لا تدوم هذه البطارية لأكثر من يوم واحد. بالتأكيد لا يحتوي أغلى جوال في العالم على شحن لاسلكي أو سريع.

سعر الهاتف

بيع أغلى جوال أيفون في العالم بما إجمالي قيمته 48.5 مليون دولار.

وقد يبدو هذا السعر صادمًا للجميع! لكن هذا السعر تبرره الجودة الخارجية للهاتف، وليس الصفات المتأصلة فيه.

ويعزى غلو ثمن هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” إلى التصميم الفريد المتمايز له، حيث صُنع من البلاتين والذهب عيار 24 قيراطًا، كما تم ترصيعه على نحو أنيق بالماس الوردي.

وبالفعل تم تسليم الهاتف لأشخاص بعينهم، بتصميمه الفريد ومظهره النادر، حيث يتوافر “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” بماسة عملاقة على شكل وردة في الخلف.

وإذا حكمنا من خلال المواصفات الفنية، فسيتم اعتبار هذا الهاتف بمنزلة هاتف ذكي مبتدئ. جدير بالذكر أن هذا الهاتف الذكي متاح في الأسواق منذ عام 2014، ولكن فقط لمن يطلبونه بشكل خاص.

عيوب الهاتف

لعل من أبرز عيوب هاتف “فالكون سوبرنوفا آيفون6 بينك دايموند” فهو الكاميرا التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة 2.2، ناهيك عن جودة الفيديو 1080P.

أما الكاميرا الأمامية التي تأتي هي الأخرى بفتحة عدسة ضيقة فهي تتوافر بدقة 1.2 ميجابكسل.

وفيما يتعلق ببطارية أغلى جوال في العالم فهي مصنوعة من مادة ليثيوم -بوليمر Li-Po ولا تتجاوز سعتها 1810 ميللي أمبير وغير قابلة للإزالة.

أغلى جوال أندرويد

أما عن أغلى جوال يدعم نظام التشغيل أندرويد في العالم فهو هاتف Virtue Signature Cobra، الذي تلامس قيمته 310 آلاف دولار أمريكي.

يعمل Virtue Signature Cobra بنظام تشغيل أندرويد 5.1 ، ويدعم من الخلف كاميرا بدقة 21 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 2.1 ميجا بيكسل. وليس ها فحسب بل إن الكاميرا الخلفية مزودة بفلاش مزدوج.

ولعل ما يجعل هذا هاتف Virtue Signature Cobra باهظ الثمن هو أنه مصنوع باستخدام 439 قطعة من الياقوت.

لكن أهم ما يميز الهاتف هذا هو تصميمه الفريد الذي يتضمن شكل ثعبان ملفوف حول الحواف.

وقد تم تزيين عيون الثعبان بقطعتين من الزمرد الثمين.