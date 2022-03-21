وليامز تبحث مع الصقر تنسيق الجهود الدولية بشأن ليبيا

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بحثت المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز في تونس مع سفير المملكة العربية السعودية لدى ليبيا عبد العزيز الصقر أهمية ضمان تنسيق جميع الجهود الدولية بشأن ليبيا وتوحيدها.

وأعرب السفير السعودي عن دعمه الكامل للجنة المشتركة التي اقترحتها الأمم المتحدة بين مجلسي الأعلى والنواب. لإعادة بناء التوافق على أسس دستورية وقانونية متينة. تمكّن من إجراء الانتخابات.

وفي سياق متصل أجرت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز نقاشا مع مجموعة من المرشحين الليبيين للرئاسة.

وقالت وليامز في تغريدة عبر “تويتر”. أطلعت المرشحين بالتفصيل على مبادرة اللجنة المشتركة التي سوف تيسرها الأمم المتحدة. بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الوطنية.

وأوضحت أن المشاركون شددوا على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح.

وأفادت المستشارة أن المرشحين دعوا إلى مزيد من التفاعل مع الأطراف المعنية. بما في ذلك المرشحين.

وأشارت وليامز إلى أن المرشحون طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.

وفي سياق أخر كشفت مصادر برلمانية ليبية مطلعة على مسار المشاورات التي تجريها الولايات المتحدة مع أطراف النزاع في ليبيا، أن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند. حث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد الذي زكاه البرلمان فتحي باشاغا.

وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها بحسب موقع ”إرم نيوز“ إن الدعوة الأمريكية. جاءت على خلفية بوادر فشل مبادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز التي لقيت ترحيبا من المجلس الأعلى للدولة في مقابل تجاهلها من قبل البرلمان.