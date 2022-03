ناتشو يدعو ريال مدريد للنهوض بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة

أخبار ليبيا24

دعا، المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، في تصريح أورده النادي الملكي على حسابه في تويتر، فريقه ريال مدريد للنهوض بعد الخسارة أمس الأحد (4-0) أمام برشلونة، في الجولة الـ29 من الليغا، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال فرنانديز:” هذا هو ريال مدريد وعلينا أن ننهض”.

💬 @nachofi1990: "This is Real Madrid and we have to pick ourselves up."#ElClásico pic.twitter.com/v7nhs4t3oQ

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) March 20, 2022