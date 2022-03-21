ناتشو يدعو ريال مدريد للنهوض بعد الخسارة القاسية أمام برشلونة

21 مارس، 2022 12:28 م
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أخبار ليبيا24

دعا، المدافع الإسباني ناتشو فرنانديز، في تصريح أورده النادي الملكي على حسابه في تويتر،  فريقه ريال مدريد للنهوض بعد الخسارة أمس الأحد (4-0) أمام برشلونة، في الجولة الـ29 من الليغا، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال فرنانديز:” هذا هو ريال مدريد وعلينا أن ننهض”.

وأقر فرنانديز، عقب الخسارة القاسية برباعية نظيفة بأن اللاعبين يتحملون اللوم الأكبر في النتيجة، بالأداء الذي قدموه داخل الملعب، مشيرا إلى أنهم دفعوا ثمن “الاسترخاء” في البداية.

وقال ناتشو، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، “قدمنا مباراة سيئة للغاية، في المقابل جيدة جدا من جانب البارسا”.

وأضاف، “لقد كانت إحدى أسوأ مبارياتنا في الموسم. أعتقد أننا دخلنا بقليل من الاسترخاء بسبب فارق النقاط في الترتيب، ولكن لم يكن ينبغي أن نبدأ اللقاء بهذه الطريقة. خسارة الكلاسيكو مؤلمة، ولكننا قدمنا موسما كبيرا حتى الآن، وهذا الفارق في النقاط يبقينا في الصدارة”.

هزيمة قاسية لريال مدريد أمام برشلونة

وهزم برشلونة مستضيفه وغريمه ريال مدريد (4-0) الأحد في كلاسيكو الأرض ضمن المرحلة 29 في الدوري الإسباني.

وسجل لبرشلونة الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثنائية 29، 51، والأوروغوياني رونالد أراوخو 38، وفران توريس 47.

فرحة لاعبي برشلونة داخل سانتياجو برنابيو بعد الفوز على ريال مدريد ملعب
فرحة لاعبي برشلونة داخل سانتياجو برنابيو بعد الفوز على ريال مدريد ملعب

وبهذا الانتصار صار رصيد الفريق الكتالوني 54 نقطة في المركز الثالث مع مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الملكي عند النقطة 66 لكنه لا يزال مرتاحاً في الصدارة.

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21 مارس، 2022 12:28 م
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