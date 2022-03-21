محمد الرعيض: الوضع الحالي سيبقى كما هو والحكومة موقفها ثابت

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قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض إن الوضع الراهن سيبقى كما هو لحين شهر يونيو المقبل، لكونه موعد انتهاء مدة الـ18 شهرًا، وهو عمر حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها طبقا لخارطة الطريق الأممية، وأن الحكومة لها موقف ثابت بعدم تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة.

واوضح الرعيض في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أنه في شهر يونيو إما أن تجرى الانتخابات، أو نبحث عن حل آخر توافقي بين مجلسي النواب ومجلس الدولة والمجتمع الدولي، نظرًا لأن مجلس النواب لا يملك منفردًا تعيين رئيس حكومة.

وتابع: “غير ذلك لمن تسلم السلطة؟” ،مبديًا عدم اعترافه بوجود حكومة باشاغا، أو بالجلسة التي عقدها مجلس النواب لمنحها الثقة مطلع الشهر الجاري؛ أو بإقراره للتعديل الدستوري.:

ونوه:”كانت جلسة باطلة؛ ولدينا الكثير من التحفظات عليها، فضلًا عن أن رئيس الحكومة يكلف من قبل المجلس الرئاسي لا مجلس النواب”.

وأشار إلى أن جهود حكومة تصريف الأعمال منصبة بالوقت الراهن على تسريع إجراء الانتخابات.

وفي سياق أخر أعرب رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، توفيق الشهيبي، عن ثقل الدور الخارجي في حل الأزمة الليبية. مسلطًا الضوء حول وجود تفاهمات بين بعض داعمي وحلفاء عبدالحميد الدبيبة. وفتحي باشاغا، وذلك برعاية تركية، مما قد يسهم في التوصل لتسوية. تضمن خروج الدبيبة من المشهد.

وقال الشهيبي في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط اليوم الإثنين. أنه “إذا تخلى شركاء رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة عنه. لعدم وجود مصلحة لهم في ذلك، واقترن هذا بتجميد إيرادات النفط فسيكون وضعه هشًا، وقد يسارع لعقد صفقة تسليم السلطة”.