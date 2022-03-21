ليبيا.. إصابات جديدة بكورونا تجاوزت المائة

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل حالات جديدة مصابة بكورونا تجاوز عدد المائة حالة إضافة إلى 3 حالات وفاة متأثرة بالإصابة بالجائحة.

وأوضحت مكافحة الأمراض، أنها استلمت 1283 عينة موزعة على المختبرات. وبعد الفحص بتقنية الـ “بي سي آر” أظهرت النتائج تسجيل 1163 عينة سالبة و120 موجبة، وبنسبة 9.3 بالمائة.

كما أعلن المركز تماثل 470 حالة مصابة بكوفيد_19 و03 وفيات (2 في الغرب و1 في شرق ليبيا)، بينما لم تسجل أي حالة وفاة في الجنوب.

إحصاءات

ووفقًا للإحصاءات الجديدة، فإن الإحصاءات العامة المسجلة في ليبيا منذ انتشار الوباء، كالتالي:

– إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 501,135

– الحالات النشطة: 6,996

– المتعافين: 487,762

– الوفيات: 6,377

ارتداء الكمامة

ونصح المركز الوطني لمكافحة الأمراض بضرورة المحافظة على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمزدحمة مثل الأسواق والمساجد والمدارس ووسائل النقل العام والجامعات. للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على الاستقرار الوبائي داخل البلاد.