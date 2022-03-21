قفزة كبيرة للنفط وبرنت يرتفع لأكثر من 3 دولارات

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قفزت أسعار النفط 3 دولارات، اليوم الإثنين، حيث تجاوز سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل، متأثرة بتفكير دول الاتحاد الأوروبي في الانضمام إلى الولايات المتحدة في حظر نفطي روسي، في حين تسبب هجوم نهاية الأسبوع على منشآت نفطية سعودية في حدوث توترات.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 3.44 دولار أو 3.2 بالمئة إلى 111.37 دولار للبرميل، ليزيد من ارتفاعها 1.2 بالمئة عن يوم الجمعة الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.54 دولار أمريكي أو 3.4 في المائة إلى 108.24 دولارات أمريكية، لتواصل ارتفاعها بنسبة 1.7 في المائة عن يوم الجمعة الماضي.

محادثات أوروبية أمريكية بشأن روسيا

وارتفعت الأسعار قبل المحادثات هذا الأسبوع بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأمريكي جو بايدن في سلسلة من القمم التي تهدف إلى تشديد استجابة الغرب لموسكو بشأن غزوها لأوكرانيا.

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي، ما إذا كانت ستفرض حظرًا نفطيًا على روسيا.

ومع القليل من الدلائل على تخفيف حدة الصراع، عاد التركيز على ما إذا كانت السوق ستكون قادرة على استبدال النفط الروسي الذي تضرر من العقوبات.

النفط السعودي

ونقلت رويترز عن جيفري هالي كبير محللي أواندا في مذكرة، قوله إن “هجوم الحوثيين على محطة طاقة سعودية. وتحذيرات من نقص هيكلي في إنتاج أوبك وحظر نفطي محتمل من الاتحاد الأوروبي على روسيا. أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في آسيا.”

وأضاف، “حتى لو انتهت حرب أوكرانيا غدًا، سيواجه العالم عجزًا هيكليًا في الطاقة، بفضل العقوبات الروسية.”

وفي نهاية الأسبوع، تسببت هجمات جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران في انخفاض مؤقت في الإنتاج.في مشروع مشترك لمصفاة أرامكو السعودية في ينبع. مما أثار القلق في سوق منتجات النفط المتوترة. حيث تعد روسيا موردًا رئيسيًا والمخزونات العالمية متعددة. أدنى مستوياته في العام.