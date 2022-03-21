عبدالجليل: أنهينا الميزانية وسنقدمها للنواب عند دخولنا طرابلس

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قال وزير الصحة والناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل. أنهينا عمل الميزانية وقدّرناها وسنقدمها إلى مجلس النواب عند دخولنا إلى طرابلس.

وأضاف عبدالجليل. في تصريحات صحفية لن نسمح بأي تجاوزات قد تحدث وكل ما يجري في أروقة الحكومة سيكون أمام الليبيين.

وتابع وزير الصحة والناطق باسمها :” نحن نعيش حالة قرصنة ونهب على يد مجموعات سرقت أرزاق الليبيين”.

وأكد أن أوليات الحكومة الحالية. تحسين الخدمات للمواطنين وتوحيد المؤسسات وإيصال الدولة للانتخابات للعبور من المرحلة الحرجة.

وأوضح عبدالجليل أن كل الحكومات السابقة عملت بدون قانون ميزانية وبشكل عشوائي لهذا استشرى الفساد.

وتابع :”نتمنى من حكومة الوحدة الوطنية أن تستمع لصوت العقل وأن تسلم بشكل ديمقراطي وتترك الليبيين وشأنهم”.