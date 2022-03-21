ضمن خطة توفير السيولة قبل شهر رمضان.. المصرف المركزي يشرع في نقل مليار دينار لمطار بنينا ببنغازي

أخبار ليبيا 24

أكد فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، أنه سيتم نقل شحنات سيولة إلى مصارف المنطقة الشرقية عبر مطار بنينا الدولي بقيمة مليار دينار.

وبحسب صحيفة صدى الاقتصادية يأتي ذلك في إطار خطة المصرف المركزي. لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بكافة مناطق ليبيا قبل حلول شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك عقب التنسيق بين محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” ونائب المحافظ “علي الحبري”. وبعد التنسيق مع إدارات المصارف التجارية.

وأشار فريق السيولة أنه تم تذليل كافة الصعوبات المتعلقة بالنقل الجوي ومنح الإذن له لاستئناف الجسر الجوي. للمنطقة الشرقية اعتباراً من 23 مارس بواقع ثلاثة رحلات اسبوعياً.

وأكد الفريق توفر مخزون كبير من السيولة داعيا كافة المصارف للتواصل مع أقسام الإصدار بمصرف ليبيا المركزي لاستلام احتياجاتها من للسيولة.