استطلاع | دور الثقافة والمثقفون لمحاربة الإرهاب والأصوليات المتطرفة

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

يرى بعض المفكرين والمثقفين أن الدور الثقافي في بناء وعي مضاد للإرهاب يجب أن يتجمهر أولاً في منطقة المعارف الناقصة. ومعالجة الغزو الإحلالي للثقافة. التي يدعو لها أو يتبناه الإرهابيون في احتكارهم للحقيقة .. وتمحورهم في فتنة استعادة الماضي بدلاً من الاستفادة منه.

ويشير آخرون إلى وجوب تحديث الفكر العربي والإسلامي ووضع الاستراتيجيات الثقافية التوعوية التي تراعي أحوال الشباب. ولا تتركهم نهباً الأفكار المتصارعة أو للتيارات التي تفرخ العنف في سبيل الحصول على ما تريد من مكاسب اجتماعية وسياسية.

الحرب ضد الإرهاب

والإرهاب في الأساس هو إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لها، والحرب ضد الإرهاب لن تنجح أبدا بإدامة نفس هذا الإنكار والتدمير. يجب أن نحارب الإرهاب بلا هوادة لحماية حقوق الإنسان .. وفي نفس الوقت عندما نحمي حقوق الإنسان، فإننا نعالج الأسباب الجذرية للإرهاب.

والدور الثقافي مهم في بناء وعي مضاد للإرهاب يجب أن تركز عليه السلطات المحلية لمعالجة الأفكار التي يتبناها الإرهابيون .

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع على صفحات التواصل الاجتماعي – فيسبوك ، وتويتر– “هل للثقافة دور كبير في هذه المسألة ؟ .. ووضع رؤية ثقافية معقولة لها استراتيجيات وسياسات وبرامج وأنشطة تراعي الشباب كي لا تتركهم نهباً للأفكار المتطرفة” .

آراء المشاركين

وقال “Salma Mohamed” ديرولنا حل مع الحشاشه والسكران وتجار الحشيش والمخدرات ومضايقتهم للعائلات معينة .. ليس من تلك المدينة ومحاولاتهم ترهيبهم والسطو على منازلهم وإثارة الضوضاء .. و تلفظ بألفاظ تخدش الحياء من بعض محسوبين على .. ، حسب وصفه .

ويعتبر”Mohamed Algblawi” أن الإرهاب شيطان في صورة إنسان لا تغفل عليه طرفة عين ومحاربهُ بجميع الوسائل المتاحة.

وأضافت “فريدة محمد” أن الإرهاب يعشش في الفراغ علينا ملء العقول والوقت بالعلم والعمل .. ولن يجد التطرف له سكن فينا .

وقال “جمال البحري” أكثر المتطرفين من الدول العلمانية. والسبب لأن المتطرفين تجدهم كانوا في الأصل يتبنون الفكر العلماني .. وعند وصولهم لطريق مسدود وتراكم عليهم الهم والغم والاكتئاب .. التجأوا للدين ووجد فيهم المتطرفين عقول خالية جاهزة لتثبيت الويندوز المطلوب بدون مشاكل .

وفي نفس الوقت هم يشعرون بأنهم مذنبون ويريدون تكفير ذنوبهم فلجئوا للعنف .. لإقناع أنفسهم أنهم يحاربون ما كانوا يفعلونه هم من قبل .. كشرب الخمر والتعري والزنا والشذوذ وغيرها من المحرمات التي يحللها الفكر العلماني .

ومن جهته، يقول “Abdlale Alkber” الإرهاب يتمثل في المليشيات الموجودة قلب طرابلس بالغرب الليبي .. أكبر إرهاب للشعب طرابلس مقسمة ومكبله من المليشيات .. تقتل وتخطف كل من يقف ضدها .

وأكمل أنه لن يستطيع أحد ردعها أي واحد من عباد الكراسي الذين حكموا ولا القادمين للحكم ماعليه .. إلا ان يضخ المال لهذه المليشيات وإلا لن يبقى في الكرسي … وعلي سبيل المثال تطلع مليشيا تسكر الطريق الرئيسي لا أحد يردعهم .. هذا نوع من الإرهاب ويامن هجومات على عباد الكراسي “السراج، وصنع الله” الذي قبله” زيدان” من أقدر يردعهم .. الإرهاب متغلغل داخل المدن من مصراته إلى راس جدير .

وذكر “G57” العمل كبير ويجب أن تتعاون كل أطراف المجتمع في توعية المواطن بدينه الإسلامي الحنيف أولا .. وتحصينه عندما يحصن الإنسان المسلم بالقرآن الكريم، وسيرة سيد الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه .. يصبح جاهزا للإطلاع على المفاهيم المضادة، ومن ثم يكون من المحاربين لها .