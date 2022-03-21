بنغازي.. ضبط سوري ومصري محكومين غيابيا في قضايا اتجار بالمخدرات

21 مارس، 2022 2:00 م
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أخبار ليبيا 24

تمكن أفراد مركز شرطة أبوعطني ببنغازي من ضبط مطلوبين يحملان الجنسيتين السورية والمصرية، وصدر بحقهما أحكام غيابية على ذمة قضايا اتجار بالمخدرات.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، اليوم الاثنين، تم خلال دورية لرجال التحريات بالمركز، الاشتباه في سيارة يستقلها شخصان. سارعا إلى الهرب لدى محاولة إيقافهما، ثم طاردهما رجال الأمن، حتى لحقوا بالسيارة.

ولفتت المديرية أنه بعد تفتيش السيارة تم العثور داخلها على قطعة من مخدر الحشيش، وبعدها نقلوا المتهمين إلى مركز الشرطة.

واعترف المتهمان بتعاطيهما المخدرات، وقد سبق أن قضيا مدة عقوبة داخل مؤسسة الإصلاح والتأهيل على ذمة قضايا مخدرات.

وبتعميم بياناتهما، اتضح أن المتهم المصري محكوم عليه غيابيًّا لمدة خمس سنوات. والآخر السوري محكوم عليه بمدة أربع سنوات. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى النيابة العامة.

21 مارس، 2022 2:00 م
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