أول صورة من برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2022

21 مارس، 2022 12:06 ص
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صورة من برنامج مقالب رامز جلال
صورة من برنامج مقالب رامز جلال

أخبار ليبيا 24

كشف النجم المصري رامز جلال عن أول صورة من برنامج المقالب الذي سيقدمه خلال رمضان المقبل.

ونشر رامز جلال الصورة الأولى من برنامجه عبر حسابه على منصة تويتر، وظهر فيها بشعر باللون الأخضر. وعلق أن البرنامج الجديد سيعرض في رمضان 2022 على MBC مصر.

وكشف عن التفاصيل الأولى للبرنامج، والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه، وقناة mbc مصر. ولكنه حير الجمهور حول اسم البرنامج الجديد، وكذلك طبيعة المقالب التي يجهزها لنجوم برنامجه.

يذكر أن رامز جلال حرص  على الاحتفال بفعاليات “تجربة رامز” التفاعلية في موسم الرياض بالتواجد بين جمهوره والتقاط الصور التذكارية وسط حفاوة كبيرة.

ونشر الفنان المصري مقطع فيديو يوثق زيارته الخاطفة للبوليفارد وسط مشجعيه واكتشاف “تجربة رامز” ومقالبها المضحكة والمثيرة التي يخوضها الجمهور للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وانطلقت “تجربة رامز” في 20 من فبراير الجاري وتستمر حتى 31 مارس تضم مجموعة تجارب ومقالب طريفة مستوحاة من برامج المقالب التي قدمها رامز جلال على مدار أعوام.

21 مارس، 2022 12:06 ص
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