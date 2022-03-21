أول صورة من برنامج مقالب رامز جلال في رمضان 2022

أخبار ليبيا 24

كشف النجم المصري رامز جلال عن أول صورة من برنامج المقالب الذي سيقدمه خلال رمضان المقبل.

بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم والله المستعان وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر 🤲

قريبا في رمضان 2022 على MBC مصر 💪❤️#رامز_جلال pic.twitter.com/19wDvQsy7u — Ramez Galal (@ramezgalal) March 20, 2022

ونشر رامز جلال الصورة الأولى من برنامجه عبر حسابه على منصة تويتر، وظهر فيها بشعر باللون الأخضر. وعلق أن البرنامج الجديد سيعرض في رمضان 2022 على MBC مصر.

وكشف عن التفاصيل الأولى للبرنامج، والذي يأتي برعاية الهيئة العامة للترفيه، وقناة mbc مصر. ولكنه حير الجمهور حول اسم البرنامج الجديد، وكذلك طبيعة المقالب التي يجهزها لنجوم برنامجه.

الف شكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على الفكرة وعلى دعمك وتقديرك والحمد لله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر ❤❤#تجربة_رامز_جلال https://t.co/09ZD6ckzHW — Ramez Galal (@ramezgalal) February 25, 2022

يذكر أن رامز جلال حرص على الاحتفال بفعاليات “تجربة رامز” التفاعلية في موسم الرياض بالتواجد بين جمهوره والتقاط الصور التذكارية وسط حفاوة كبيرة.

ونشر الفنان المصري مقطع فيديو يوثق زيارته الخاطفة للبوليفارد وسط مشجعيه واكتشاف “تجربة رامز” ومقالبها المضحكة والمثيرة التي يخوضها الجمهور للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وانطلقت “تجربة رامز” في 20 من فبراير الجاري وتستمر حتى 31 مارس تضم مجموعة تجارب ومقالب طريفة مستوحاة من برامج المقالب التي قدمها رامز جلال على مدار أعوام.