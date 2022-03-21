انفوجرافيك | ليبيا في مؤشر السلام الإيجابي لعام 2022

أخبار ليبيا24

احتلت ليبيا المرتبة 152 في العالم من بين 163 دولة (15 عربيًا) في مؤشر السلام الإيجابي 2022، في هذا التصنيف المرجعي الذي يعده معهد الاقتصاد والسلام.

ويُعرّف السلام الإيجابي في هذا التقرير بأنه “المواقف والمؤسسات والهياكل التي تخلق السلام وتحافظ عليه في المجتمعات”.

ويقيس مؤشر السلام الإيجابي، العوامل التي من المتوقع أن تجعل بلدا أكثر سلمية. وتتضمن هذه العوامل مستوى الفساد والموارد البشرية ومستوى الحصول على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والأداء الجيد للحكومة.

والدول التي تحقق أداء جيدا في هذا المؤشر عادة ما تكون أقل تسامحا مع العنف وتميل للطرق السلمية لحل النزاعات.

ليبيا في مؤشر السلام الإيجابي 2022

-المرتبة: 152 عالميا من بين 163 دولة و15 عربيا

-مؤشر أسعار المنتجين: 4.10

-عمل الحكومة: 4.72

-مستويات منخفضة من الفساد: 4.68

-بيئة عمل سليمة: 4.59

-التوزيع العادل للموارد: 3.50

-قبول حقوق الآخرين: 3.08

-التدفق الحر للمعلومات: 3.64

-مستويات عالية من رأس المال البشري: 3.45

-العلاقات جيدة مع دول الجوار: 4.9