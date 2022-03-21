الدبيبة يفتتح معرض ومنتدى العمران 2022

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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء أمس الأحد في افتتاح معرض ومنتدى العمران 2022, المقام في صالة 17 فبراير بالمدينة الرياضية بطرابلس، بحضور عدد من السادة الوزراء.

وأكد الدبيبة في كلمته على أهمية هذا القطاع الحيوي وضرورة تكاثُف جهود القطاع العام والخاص. للدفع بعجلة التنمية ودعى فيها الشركات والمطورين العقاريين الليبيين. المساهمة في حل المشاكل الملحة للإسكان.

ويستمر المعرض لمدة أربعة أيام. تتخللها عدد من ورش العمل وحلقات النقاش والعروض التقديمية. التي تناقش سُبل تطوير العمران في ليبيا.

وفي سياق أخر كشف الخبير الاقتصادي خالد الدلفاق أن قرار حكومة الدبيبة بصرف 9 أشهر من منحة أرباب الأسر سيسبب في غلاء المعيشة والمواد الأساسية في الأسواق.

وأوضح الدلفاق في تصريحات صحفية أنه كل مازاد الإنفاق الحكومي كل مازادت الأسعار .

وذكر أن الإنفاق الحكومي يجب أن يكون عن طريق إنتاج سلع أو خدمات، ونحن لا ننتج سلعا. ولايوجد لدينا خدمات، بالتالي كل إنفاق تزيده الحكومة سيتسبب في تضخم وارتفاع الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة تعتقد من خلال صرفها لتسعة أشهر من أرباب الأسر، أنها تخفف على المواطن ضغط غلاء المعيشة. وهذه طريقة خاطئة وغير صحيحة.

ولفت إلى أن الدولة لو تريد محاربة التجار يجب محاربة الاحتكار، وجعل السلع الأساسية تحت سيطرة الدولة. منوهًا إلى أن الغذاء والدواء يجب أن لا يكونوا سلعة حرة بيد التجار.