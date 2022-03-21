الدبيبة يصدر تعليماته لدعم المؤسسة الوطنية للنفط

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أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تعليماته بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والتخطيط والنفط والغاز، من أجل دعم المؤسسة الوطنية للنفط.

وناقش الدبيبة. خلال اجتماعه مع وزير المالية خالد المبروك ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة. ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. الأوضاع المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبحث رئيس الحكومة في الاجتماع كذلك الإجراءات الواجب اتباعها لدعم المؤسسة، بهدف زيادة الإنتاج.

وخُصص هذا الاجتماع، لوضع حلول ومعالجات للمشاكل التي تواجه الإنتاجية وتطوير الموارد البشرية.

ومن جهته. أوضح صنع الله أن هناك صعوبات تواجه المؤسسة في أداء مهامها من خلال دعم العاملين بالحقول النفطية. واعتماد الخطة التطويرية المقترحة للعام 2022، التي من خلالها نستطيع زيادة القدرة الإنتاجية.