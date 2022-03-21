الأهلي طرابلس يعتلي قمة المجموعة الأولى بالكونفدرالية الأفريقية

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نجح فريق الأهلي طرابلس في اعتلاء قمة المجموعة الأولى بكأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما فاز الأحد على ملعب شهداء بنينا ببنغازي على ضيفه المصري فريق بيراميدز بنتيجة هدف دون مقابل، ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات لكأس الكونفدرالية.

وجاء هدف الفوز، جاء عن طريق خطأ من لاعب بيراميدز عمر جابر في الدقيقة 54 من عمر اللقاء. بعد عرضية من لاعب الأهلي محمد الطبال نحو المرمى، حولها اللاعب المصري إلى داخل الشباك في الدقيقة 54 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى النقطة 12، متصدرًا المجموعة. في حين توقف رصيد بيراميدز عند 10 نقاط محتلاً المركز الثاني.

الصبح .. شوبير : ثقافة الفوز خارج الأرض موجودة بس عند بيراميدز دلوقتي من الأندية المصرية بليل : بيراميدز يخسر من الأهلي طرابلس 1-0 في ليبيا pic.twitter.com/WoTA6WK15c — Emad Osama (@emadosamasayed) March 20, 2022

وضمن الفريقان بشكل رسمي التأهل من مرحلة المجموعات إلى الأدوار الإقصائية. قبل أن تلعب منافسات الجولة السادسة والأخيرة التي ستحسم الصاعد في المركز الأول.

وقال، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المواجهة أمام الأهلي طرابلس لم تكن سهلة. خاصة أن المنافس ظهرت رغبته الكبيرة في تحقيق الفوز من أجل اعتلاء صدارة المجموعة الأولى.

وأكد جلال، خلال مؤتمر الصحفي، عقب خسارة اللقاء أمام الأهلي طرابلس أن المنافس كان أكثر قوة وشراسة واستغل أفضلية الجمهور واللعب على أرضه.