استنئاف تنفيذ مشروع صالة الركاب رقم 3 في مطار بنينا بعد توقف 8 سنوات

أخبارليبيا24- خاص

أعلن مدير مكتب الشؤون الادارية والمالية بمطار بنينا الدولي أسامة الفرجاني. استنئاف تنفيذ مشروع صالة الركاب رقم 3 بعد توقف دام 8 سنوات.

وقال الفرجاني. لـ”أخبارليبيا24″ :”إن إحدى الشركات ستشرع في العمل على صالة الركاب رقم 3 الشهيرة باسم الصالة الكورية نسبة إلى شركة NEMO الكورية المنفذة للمشروع”.

وأوضح مدير المكتب. أن المشروع سينفذ على مساحة تقدر 13000 م2. مشيراً إلى أن هذا المشروع متوقف منذ عام 2014.

يذكر أن مطار بنينا الدولي يستعد لافتتاح صالة الركاب رقم 1 التي سيكتمل العمل بها بعد أيام، وسيتم تشغيلها بعد شهر رمضان المبارك.