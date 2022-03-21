استطلاع |  بسبب الميليشيات.. أغلب الآراء تؤكد صعوبة عودة تجمع “س ص” إلى طرابلس   

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

منتصف مارس الجاري وصل الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء، بريجي رافيني، والوفد المرافق له، إلى طرابلس في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام.

وأعرب رافيني حينها عن سعادته الغامرة بحفاوة الاستقبال في العاصمة الليبية طرابلس المقر الأبدي لتجمع دول “الساحل و الصحراء”. لافتا أن الزيارة تأتي في إطار إعادة الحياة للتجمع بعد سنوات من توقفه.

أخبار ليبيا 24 توجهت بسؤال لمتتبعيها لمعرفة آراء المواطنين والشارع الليبي. حول إمكانية عودة التجمع من ممارسة عمله بمقره الرئيسي والرسمي بطرابلس.

غياب القيادة

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” و “تويتر”. يقول: “عقب وصول الأمين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس.. هل سيعود التجمع في ممارسة عمله بمقره الرئيسي والرسمي بطرابلس؟”.

رأى المشارك، علي المبروك، أن غياب من يقود البلاد تعني غياب القيادة عن التجمع. الأمر الذي يصعب معه عودة التجمع.

وفي رأي مماثل قال المشارك، الزمن العجيب، أن تجمع دول الساحل والصحراء تغيب عنها القيادة.

إرهاق خزانة الدولة

أما المشارك، فتحي الراجحي، فكان رأيه مخالف حيث رأى أنه لا توجد جدوى وراء تجمع دول الساحل والصحراء. لافتا أنها مجرد مصروفات زائدة ترهق الخزانة العامة للدولة.

بينما كان رأي المشارك، Salma Mohamed، مخالفا تماما. حيث رأى أن التجمع سيحدث نقلة نوعية. خاصة إذا استثمر بعلاقات اقتصادية واتفاقيات أمنية وسيطرة على الهجرة غير الشرعية.

الميليشيات لن يكون معها عودة للتجمع

أما المشارك، عمران الليبي مقري، رأى أن تجمل دول الساحل والصحراء تابع للنظام السابق. في إشارة إلى نظام معمر القذافي.

وفي رأي آخر، قال المشارك، Abdlale Alkber :”حرروا ليبيا من الميليشيات.. ثم شاركوا في تجمع دول الساحل والصحراء”.

أما المشارك، Hisham Bandardf فرأى أن عودة التجمع للعاصمة طرابلس مستحيلة في ظل وجود الميليشيات.. لافتا أن الزيارة الهدف منها إظهار العاصمة المغتصبة من قبل الميليشيات آمنة.