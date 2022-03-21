أجواء باردة على ليبيا وفرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال

أخبار ليبيا24

تتأثر مناطق شمال ليبيا بكتلة هوائية باردة يصحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وفرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة مناطق الشمال الشرقي. وفق ما جاء في نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية.

ومن المتوقع سقوط حبات البرد على مناطق الجبل الأخضر بشرق ليبيا، مع رياح نشطة نسبيا على بعض المناطق.

ودرجات الحرارة المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق الشمال تتراوح ما بين (12 – 16) مئوية، ولا تتجاوز (07) مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وما بين (21 – 26) مئوية على مناطق الجنوب وتسجل انخفاض يوم الغد على أغلب المناطق.

حالة البحر

وذكرت الأرصاد، أن البحر يظل مضطربا إلى قليل الاضطراب خاصة على الساحل الشرقي للبلاد. وقد يصل ارتفاع الموج هذا اليوم إلى (3.5) متر.

ويشهد الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي ويوم الغد ريح براني إلى شرش نشط إلى قوي اليوم.على ساحل درنة وطبرق سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج. يتراوح اليوم ما بين إلى (3.00-3.50) متر على ساحل درنة وطبرق.

والريح شرقي إلى براني بوجه عام يتحول صباح الغد شلوق على ساحل زوارة وطرابلس وبحري على ساحل سرت سرعته تتراوح ما بين (10 – 20) عقدة.

وارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.75) متر. والبحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب ويكون مضطرب اليوم على ساحل سرت.