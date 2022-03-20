محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

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أفادت تقارير إعلامية فرنسية اليوم الأحد، بأن فريق باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع محمد صلاح. قائد المنتخب المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي.

موقع “foot-sur7″. ذكر بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان قد وضعت اسم محمد صلاح ضمن قائمة مختصرة من اللاعبين الدوليين لتعويض كيليان مبابي. الذي سيرحل إلى ريال مدريد الإسباني بنهاية الموسم الحالي.

موضحا أن ناصر الخليفي، رئيس فريق باريس سان جيرمان يريد ضم صلاح ليصبح خليفة كيليان مبابي. حيث ارتبط اسم النجم المصري بعد تصريح يورغن كلوب، المدير الفني الألماني لفريق ليفربول. بأن إدارة النادي الإنجليزي قدمت أقصى ما عندها لإقناع محمد صلاح بالتجديد، دون تجاوز نظام الرواتب داخل الفريق.

من جهة أخرى قالت صحيفة إسبانية، أمس السبت. إن محمد صلاح أبلغ إدارة برشلونة على موافقته واستعداده للانتقال إلى العملاق الكتالوني في الصيف المقبل. لافتة إلى أن ذلك على خلفية توقف المفاوضات بين صلاح والريدز بشأن العقد الجديد. مشيرة إلى أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع النجم المصري، وبأن صلاح منفتح على خطوة الانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

الصحيفة أوضحت بأن إدارة برشلونة ترى في صلاح بديلا أرخص من النرويغي إيرلنيغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني. مشيرة إلى أن برشلونة مستعد لتجهيز عرض بقيمة 58 مليون جنيه إسترليني، من أجل ضم صلاح. ولكنها لفتت إلى أن ليفربول بينما يقيّم الصفقة بـ83 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن عقد صلاح مع الريدز ينتهي في صيف 2023 ويمكن لليفربول أن يضع صلاح على قائمة الانتقالات هذا الصيف. إذا فشل في الاتفاق على الشروط الجديدة بحلول الصيف المقبل. فيما ذكرت تقارير إعلامية بأن صلاح يرغب في رفع قيمة راتبه مع ليفربول إلى 500 ألف جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في بريميرليغ، لكن قوبل ذلك بالرفض.

وكان صلاح قد تحدث عن الموضوع في وقت سابق، قائلا “أريد أن أبقى، لكن الأمر ليس بيدي، الأمر بأيديهم”. مضيفا “إنهم يعرفون ما أريد. أنا لا أطلب أشياء مجنونة”.