ليبيا تسجل 151 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 151 حالات إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى ستة وفيات و645 حالة شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

والسبت، تسلم المركز وفق التحديث اليومي للحالة الوبائية، 1450 عينة للكشف عن الفيروس. حيث تبين سلبية 1299 عينة، وإيجابية 151 عينات بنسبة 10.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

لترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020. إلى 501 ألف و15 حالة بينها 487 ألفًا و292 شفاء، و7849 نشطة، و6374 وفاة.