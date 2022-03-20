غوغل متهمة بالتحيز العنصري ضد الموظفين السود

أخبارليبيا24

اتهمت دعوى قضائية محرك البحث العالمي غوغل (Google) بالتحيز العنصري الممنهج ضد الموظفين السود.

وجاء في الدعوى أن الشركة تعينهم في وظائف منخفضة المستوى، وتدفع لهم رواتب أقل وتحرمهم من فرص الترقي بسبب عرقهم.

وقالت الدعوى التي رفعت الجمعة إن غوغل تنتهج “ثقافة متحيزة عنصريا” تحابي الأشخاص البيض، على حساب السود الذين يشكلون 4.4% فقط من الموظفين. ونحو 3% من القيادة وقوتها العاملة في مجال التكنولوجيا.

وأكدت مقيمة الدعوى أبريل كيرلي أن غوغل وضعت السود في بيئة عمل عدائية. وذلك عن طريق مطالبتهم في كثير من الأحيان بإظهار هويتهم أو استجوابهم من قبل الأمن بمقرها في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا.

وقالت كيرلي :”إن غوغل وظفتها عام 2014 لتصميم برنامج “توعية لكليات السود التاريخية”.

وأضافت :”أنه ثبت أن تعيينها “حيلة تسويقية” مع بدء المديرين تشويه سمعة عملها ووصفها بأنها امرأة سوداء “غاضبة” وتجاهلوها في الترقيات”.

وأشارت مقيمة الدعوى إلى أن غوغل أقالتها في سبتمبر 2020 بعد أن بدأت وزملاؤها العمل على قائمة الإصلاحات المطلوبة.