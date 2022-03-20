سبها تسجل إصابة جديدة بفيروس كورونا

20 مارس، 2022 11:59 ص
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أخبار ليبيا 24

سجل مركز سبها الطبي، إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد في المدينة أمس السبت.

وقال المركز، في بيان له، اليوم الأحد، إن مختبره استقبل 12 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 11 منها، فيما تأكدت إصابة حالة.

وأوضح البيان أن المركز لم يسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحنى الإصابات بالفيروس في التراجع بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس. وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز، حيث تتراوح الحالات اليومية بين إصابة وخمس إصابات فقط.

والسبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تحسُّن الوضع الوبائي في البلاد. وتباطؤ سرعة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا إلى البلاد.

 

20 مارس، 2022 11:59 ص
16

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