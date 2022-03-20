ريال مدريد برشلونة.. الكلاسيكو المنتظر

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ينتظر عشاق كرة القدم، في ليبيا وعموم الكرة الأرضية، المواجهة المرتقبة في “كلاسيكو الأرض” بين الغريمين الإسبانيين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة.

ويسعى النادي الملكي لمواصلة سلسلة انتصاراته على الغريم الكتالوني، عندما يلتقيان مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وعلى الرغم من رحيل نجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من الفريقان لكن هذا اللقاء يظل محتفظا بقيمته التاريخية بين مباريات القمة العالمية.

ويدخل ريال مدريد مباراة العودة في ملعبه وهو في حالة مرتفعة من الثقة والطمأنينة حول موقفه من تحقيق الدوري، فبعد فوزه التاريخي على باريس سان جيرمان يشعر جمهوره وأن كل شيء يخضع لقوانين العاصمة.

📊 أرقام الكلاسيكو #ElClásico 📍 هو كلاسيكو رقم 184 في #LaLigaSantander ✅فاز @realmadridarab في 76 مباراة، تعادل في 35، انهزم في 72، سجل 295 هدفا و استقبل 291 هدفا ✅فاز @fcbarcelona_ara في 72 مباراة، تعادل في 35، انهزم في 76، سجل 291 هدفا و استقبل 295 pic.twitter.com/KGfTwTac44 — LaLiga (@LaLigaArab) March 17, 2022

في المقابل فإن برشلونة يمني النفس بانتصار لن يأتي له بالدوري الإسباني، لكن له معانٍ كثيرة أخرى مهمة للفريق الكتالوني.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت ليبيا.

ويطمح المدرب تشافي، مع حالة النشوة التي يعيشها فريقه، لترسيخ مفهوم الإيمان بالهوية الكتالونية في قلوب لاعبيه. كما يرغب في إرساء مبدأ الفوز داخل عقول عناصره.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي السبت “إنه اختبار قوي لإظهار مدى تطورنا”.مشيرا إلى عدم الحاجة إلى حافز إضافي أمام المنافس التقليدي.

وأضاف “موقفنا رائع لخوض مباراة كبرى وإظهار حالتنا المذهلة، تطورنا جماعيا، ويجب أن نظهر شخصيتنا وأن نسعى لفرض أسلوبنا”.

من جانبه اعترف مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي بأن برشلونة يقدم أداء متميزا هذه الأيام بعد أن حقق سلسلة انتصارات متتالية ويلعب بثقة كبيرة.

وتحدث انشيلوتي عن الإصابة التي تعرض لها مهاجم الفريق الملكي، كريم بنزيمة. وقال أنشيلوتي “بنزيمة لا يزال يعاني بسبب الإصابة، ولا يمكنه اللعب يوم الأحد. ولن يسافر للحاق بمنتخب فرنسا الأسبوع المقبل، وسيبقى في مدريد للتعافي”.