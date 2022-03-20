خلال لقائه عقيلة صالح..حماد مشروع الموازنة العامة سيكون جاهزا اليومين المقبلين

20 مارس، 2022 8:55 م
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عقيلة صالح وأسامة حماد
عقيلة صالح وأسامة حماد

أخبارليبيا24

أكد وزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد. اليوم الأحد أن مشروع الموازنة العامة للعام الحالي سيكون جاهزا اليومين المقبلين.

وأشار خلال لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. إلى أنه سيتضمّن دعم مفوضية الانتخابات لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية في أقرب الآجال.

وأوضح حماد أن مشروع الموازنة يتضمن تنفيذ جدول موحد للمرتبات، ودعم مؤسسة النفط، وتوطين العلاج بالداخل ودعم المستشفيات ومراكز الأورام.

وأكد وزير المالية. الاستمرار في صرف علاوة الزوجة والأبناء ومنحة الزواج، وتطبيق قوانين الزيادات التي لم تطبقها الحكومات السابقة.

20 مارس، 2022 8:55 م
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