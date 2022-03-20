تشافي يفتح الباب أمام عودة “البرغوث” إلى برشلونة

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فتح مدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، الباب أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى النادي الكتالوني في أي وقت، بعد أقل من عام على رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقضى ميسي 20 عاما في صفوف نادي برشلونة الذي انضم لأكاديميته الشهيرة “لا ماسيا”، في العام 2000. حينما كان عمره لا يتجاوز 14 عاما.

ورحل النجم الأرجنتيني عن برشلونة بعد نهاية عقده في صيف العام الماضي، لينضم لنادي باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وعن إمكانية عودة ميسي لبرشلونة. قال تشافي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “أبواب برشلونة مفتوحة دائما أمام ميسي”.

وأضاف تشافي، الذي سبق له اللعب جنبا إلى جانب مع ميسي في برشلونة: “طالما أنا المدرب هنا فيمكن لميسي العودة في أي وقت. إذا أراد أن يأتي كل يوم لمشاهدة التدريبات أو التحدث إلى المدرب. وما قدمه لنا لا يقدر بثمن، فهو أفضل لاعب في التاريخ، لكن اليوم لديه عقد مع باريس سان جيرمان.. أعتقد أنه وقع لمدة عامين”.

ويبلغ ميسي من العمر 34 عاما، وتشير الأخبار القادمة من باريس، إلى أن “البرغوث” لم يتكيف مع الأجواء في العاصمة الفرنسية. ولم يظهر بمستواه المعهود، وهو ما تؤكده إحصاءات أهداف اللاعب. حيث اكتفى بتسجيل سبعة أهداف فقط هذا الموسم في مختلف المسابقات. علما بأنه في أفضل مواسمه مع برشلونة سجل 91 هدفا.

ويعتبر ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة وأعظم لاعب في تاريخه.