تحذير غربي من برنامج شهير روسي لمكافحة الفيروسات

أخبار ليبيا24

تلقى مستخدمي الإنترنت في أوروبا من برنامج “كاسبيرسكي” الشهير لمكافحة الفيروسات بسبب مخاوف من إمكانية استغلاله من قبل روسيا للتجسس أو شن هجمات إلكترونية.

ويشعر مسؤولون أمنيون بالقلق من احتمال إجبار المسؤولين الروس شركة “كاسبيرسكي”. ومقرها موسكو على القيام بنشاط غير مشروع وسط الحرب الروسية على أوكرانيا.

وبحسب، صحيفة ذا صن البريطانية، شجعت هيئة الأمن السيبراني الألمانية الملايين من المستخدمين. للبحث عن منتج بديل بسبب “الخطر الكبير” للهجوم في ضوء التهديدات الموجهة للدول الغربية.

ويوجد لدى كاسبيرسكي أكثر من 400 مليون مستخدم. وقال المكتب الاتحادي لأمن المعلومات “بي إس آي” إنه “يمكن لمصنع روسي لتكنولوجيا المعلومات تنفيذ عمليات هجومية بنفسه. أو إجباره على مهاجمة الأنظمة المستهدفة ضد إرادته، أو التجسس عليه من دون علمه كضحية لعملية إلكترونية، أو إساءة استخدامه كأداة لهجمات ضد عملائه”.

وانتقدت كاسبيرسكي التحذير ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية.

وقال، يوجين كاسبيرسكي، مؤسس الشركة، التي مضى على وجودها في السوق 25 عاما. إن شركته منحت ساعات فقط لمعالجة “المزاعم الزائفة التي لا أساس لها من الصحة”. وأضاف “هذه ليست دعوة للحوار.. إنها إهانة”.

وقال كاسبيرسكي “لم يقدَّم أي دليل أو إثبات على استخدام منتجات كاسبيرسكي أو ​​إساءة استخدامها لأغراض ضارة في تاريخ الشركة الذي يمتد على مدى 25 عاما، على الرغم من المحاولات التي لا حصر لها للقيام بذلك”.